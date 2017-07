Foreign aid sa Marawi bumubuhos

Patuloy na bumubuhos ang mga bansa at foreign groups na gustong tumulong sa pagbangon ng Marawi City dulot ng karahasang hatid ng panliligalig ng teroristang grupong Maute.

Ito ang kinumpirma ni Budget Secretary Benjamin Diokno sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Kabilang sa mga gustong tumulong, ayon kay Diokno ay ang European Union at United Nations Development Program.

“I think they are also offering but I cannot talk of the specifics at this time,” pahayag ni Diokno.

Nag-aalok din ng tulong ani Diokno ang Hungary para sa agricultural sector sa Mindanao, gayundin ang gobyerno ng India.

“I cannot cite the specifics but I know that the World Bank and ADB (Asian Development Bank) has already approached us. They’re willing to help,” dagdag ni Diok­no.

May alok din umanong tulong ang gobyerno ng Estados Unidos pero wala pang detalye hinggil dito.

Nauna nang nagpaabot ng tulong ang China na nagkakahalaga ng P15 milyon gayundin ang Russia pero wala ring binanggit sa halaga ng tulong.