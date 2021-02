Foodpanda, Grab dedma sa senior diskuwento

KINALAMPAG ni Deputy Speaker at Bagong Henerasyon Rep. Bernadette Herrera ang mga food delivery service provider sa bansa na hindi umano pagbibigay ng diskuwento sa mga umo-order na senior citizens.

Sa kasalukuyan ay mayroongg 8.2 milyong senior citizen sa bansa.

Marami umanong reklamo ang natanggap ng opisina ni Herrera sa mga senior citizen laban sa Foodpanda at Grab Food sa hindi pagsunod sa Expan­ded Seniors Citizen Act of 2010 (Republic Act 9944).

“We are all aware that senior citizens face increased risk for developing more serious complications from COVID-19. Therefore, it is important that we ensure they are able to stay at home but still have access to important services and commodities,” ani Herrera.

Batay sa RA 9944 ang isang mamamayan ng bansa na hindi bababa sa 60 taong gulang ang edad ay dapat bigyan ng 20% diskuwento at exempted sa pagbabayad ng 12% value added tax (VAT) sa mga partikular na produkto at serbis­yo.

Kapag umorder gamit ang app, sinabi ni Herrera na walang nakalagay na sistema para matukoy kung dapat bigyan ng diskuwento ang umo-order.

“The money saved by our seniors from their discounted food orders can be used to purchase their other needs like medicines and other food supplies,” saad ng lady solon. (Billy Begas)