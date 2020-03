Food shortage nagbabadya sa COVID crisis

Nanawagan ngayon ang Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) sa gobyerno na paghandaan ang babala ng UN Food and Agricultural Organization (FAO) hinggil sa napipintong food crisis dahil sa ginagawang paghihigpit ng mga bansang apektado ng COVID-19 pandemic.

“The FAO has been calling on countries not to restrict the flow of food around the world; but the reality is that countries are closing borders and free trade deals are being bypassed through protectionist policies that will ensure food security for their people and their respective local markets,” saad ni Rosendo So, chairman ng SINAG.

Ayon sa mga news report, pinagbawal na ng Kazakhstan ang export ng wheat flour at naghigpit na rin sa buckwheat, sibuyas, carrots at patatas.

Nagbanta na rin ang Russia na maghihigpit sa importasyon ng trigo, habang ang Vietnam ay tumigil naman sa pagbebenta ng bigas sa ibang bansa.

Binanggit ng UN body na ang food crisis ay posibleng maranasan sa buwan ng Abril at Mayo.

“We are already seeing how the Covid19 pandemic is impacting global food supply. Nations are all protecting their markets and we must do the same, if not more,”giit ni So.

Upang maprotektahan ang supply ng pagkain sa bansa, sinabi ni So na kailangang palakasin natin ang produksyon ng pagkain at huwag munang umasa sa global market dahil hindi ito maaasahan sa krisis bukod pa sa mahal ang pagbili nito.

“Tayong bansa na lang ata ang naniniwala sa unli-import mindset. The response of our economic managers to Vietnam’s export ban is regrettably, but expectedly, to import an additional 300,000 metric tons of imported rice.” himutok ni So.

Ayon sa pinuno ng SINAG, ang importasyon ng bigas ay taliwas sa P31 bilyong “Plant,Plant,Plant” centerpiece program ng DA.

“Instead of importing bakit hindi pondohan ang pag-aayos ng mga sakahan at mga post-harvest facilities, tulungan ang mga rice millers, mamahagi ng libreng farm inputs, taasan ang support price ng palay at ibigay ang lahat ng suporta para sa mga magsasaka,” giit ni So.