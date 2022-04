Fontanilla, UST puputulin sumpa

Standings W L

*Ateneo 11 0

*UP 9 2

DLSU 7 4

FEU 5 6

AdU 5 6

NU 4 7

UST 3 8

UE 0 11

(*Final Four spot)

Mga Laro Ngayon: (MOA Arena)

10:00am — DLSU vs FEU

12:30pm — UP vs UE

4:30pm — Ateneo vs AdU

7:00pm — NU vs UST

TUTULDUKAN nina Joshua Fontilla at ng University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers ang three-game slump pagharap sa National University (NU) Bulldogs sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UAAP Season 84 men’s basketball tournament, Martes, sa MOA Arena.

Mag-aagawan sa panalo Growling Tigers at Bulldogs, alas-7 ng gabi, upang mapalakas ang napakaliit nang tsansa sa Final Four kung saan swak na ang reigning champions Ateneo De Manila University (ADMU) Blue Eagles at University of the Philippines (UP) Fighting Maroons.

Kasalukuyang nasa 7th place ang UST hawak 3-8 win-loss card, habang nasa ika-anim ang NU na may 4-7 slate.

Noong nagdaang Sabado, tumiklop ang Espana-based squad laban sa Adamson University (AdU) Soaring Falcons 69-80 para malasap ang third-straight loss.

Kapos para sa UST ang 23 points at dalawang assists ni Fontanilla gayundin ang 13 at 11 markers nina Nicael Cabanero at Paul Manalang, ayon sa pagkakabanggit. (Janiel Abby Toralba)