Focus na sa ekonomiya

Ber” months na.

Pero hindi shopping mode ang nararamdaman ng mga manggagawa kahit wala nang tigil ang pagpapatugtog sa radyo at mga shopping mall ng mga Christmas song ni Jose Marie Chan.

‘Di pa man nanga­ngalahati noon ang 2018, sumipa na ang presyo ng halos lahat ng mga bilihin at hindi rin maawat ang paglobo ng inflation.

Sa pag-aaral ng Associated Labor Unions- Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP), P200 na ang ibinagsak ng purcha­sing power ng P335 minimum wage ng mga manggagawa.

May epekto sa productivity ng mga manggagawa ang mababang sahod at humihinang halaga ng kanilang suweldo kaya damay din ang output ng maraming mga negosyo.

‘Wa epek ang pinagtibay kamakailan na P56 wage increase ng mga regional wage board kaya giit ng ALU-TUCP, dapat isulong pa rin ang panukalang P750-daily minimum wage sa mga mangagawa.

Sa pag-aaral ng mga economist, sisipa pa ang inflation sa unang bahagi ng 2019 na sinasabayan pa ng patuloy na oil price hike at isinusulong na 2nd phase ng TRAIN Law.

Sunod-sunod ang mga isyung kinahaharap ng Duterte administration na may kinalaman sa sikmura ni Juan dela Cruz: mataas na presyo ng bilihin, kapos na supply ng NFA rice na may bukbok pa, imported galunggong na umano’y may formalin at kakarampot na sahod ng mga manggagawa.

Sa pagpasok ng “ber” months, dapat sabayan ito ng pag-shift sa prio­rity ng gobyerno, ang ekonomiya.

Ayon kay Senator Panfilo Lacson, naiparating na ni Pangulong Rodrigo Duterte, loud and clear ang kanyang mensahe at posisyon kontra illegal drugs.

Simula umpisa ng kanyang panunungkulan hanggang ngayon, laging special mention ang war on drugs.

Panukala ni Lacson, dahil umaarangkada naman na ang kampanya laban sa droga, ipaubaya na ito ni Pa­ngulong Duterte sa Phi­lippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa tulong ng Philippine National Police (PNP).

Apela ni Lacson, mag-focus ang Pangulo sa kumakalam na sikmura ni Juan dela Cruz.

Walang pakialam ang publiko kung tinanggap man ng mga opisyal ng Department of Agriculture at National Food Authority ang challenge na kumain ng bigas na may bukbok. Please lang, itigil na ng naturang mga opisyal ang pagiging insensitive.

Ang gustong malaman ng mga consumer kung ano ang gagawin para maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, masampolan ang mga sangkot sa profiteering at kasuhan ng economic sabotage.

Wala pang desisyon si Senate President Tito Sotto kung palalawigin ang sesyon hanggang Huwebes para mapabilis ang pagtalakay sa mga priority bill ng Palasyo.

Pero kahit Monday to Wednesday lang ang sesyon, madalas may mga committee hearing tuwing Thursday at may ilang senador ang masipag na pumapasok pa rin tuwing Biyernes.

Sa record ng Committee Affairs Bureau ng Senado, si Senator Sherwin Gatchalian ang kasalukuyang may pinakamaraming committee hearings na dinaluhan sa 17th Congress.

Sa pagsisimula ng 3rd Regular Session ng 17th Congress, 172 committee hearings ang dinaluhan ni Gatchalian mula nang maupo sa puwesto.

Sa kanyang attendance, 93 noong 1st Re­gular Session at 79 sa 2nd Regular Session.

Sumunod kay Gatcha­lian si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dumalo sa 132 hearings at pangatlo si Senator JV Ejercito na may 127 hearing na dinaluhan.

Tuwing natatanong si Gatchalian sa pagiging masipag sa pagdalo sa mga committee hearing, pabiro nitong sinasabi, “wala kasing lovelife kaya ibinubuhos na lang sa trabaho”.