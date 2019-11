FOCAP pumalag kay Alan!

PUMALAG ang mga foreign corres­pondent na nagko-cover ng 30th SEA Games sa Pilipinas sa alegasyong binayaran ang mga media kaya puro negatibo ang ibinabalita kaugnay sa mga aberyang nangyari nitong mga nagdaang araw sa kada dalawang taong multi-sports event.

Sa inilabas na pahayag ng Fo­reign Correspondents Association of the Philippines (FOCAP), binira nito ang Philippine Sooutheast Asian Games Organizing Committee (Phisgoc) sa umano’y paninisi sa media sa pagbabalita ng ilang kapalpakan sa hosting ng Pilipinas sa ika-30 edisyon ng biennial meet kaugany sa mga hindi pa tapos na game venue, sa palpak na akomodasyon ng ilang foreign delegate at ang isyu sa pagkain ng mga atleta.

“Independent journalists report problems and issues imbued with public interest as they happen and become evident and do not delay the time to press for accountability. We report defeats and victories, fai­lures and triumphs,” bahagi ng statement ng FOCAP.

Iginiit ng FOCAP members na walang katotohanan ang bintang ni Phisgoc Chairman at House Speaker Alan Peter Cayetano na binayaran ang mga journalist upang magbalita ng mga malisyoso at hindi makatotohanang balita kaugnay sa SEAG.

“Such sweeping accusations, without a shred of evidence and laced with threats of libel suits, are totally unacceptable and tend to intimidate journalists from reporting irregularities objectively,” ayon pa sa grupo.

Kahapon ay sinabi ni Cayetano na mayroong ‘smear campaign’ para siraan ang SEA Games at may ilang miyembro ng media na tumanggap ng pera upang magpakalat ng mga fake news.

Hindi rin nagustuhan ng FOCAP ang panawagan ng Phisgoc na mga positibong bagay lang sa SEA Games ang dapat na ibinabalita ng mga media at sinabing “betray our bedrock mandate of providing the public with truthful information that is at the heart of the basic freedoms gua­ranteed by the Constitution.”