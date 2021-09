Flu vaccine sa mga senior hinirit

Hinikayat ng University of the Philippines Population Institute (UPPI) at Senior Citizen Partylist ang mga senior citizen na magpa ‘flu vaccine’ dahil sa mas mataas na panganib na makukuha kapag nagkaroon ng trangkaso dahil sa COVID 19 na maaring mauwi sa kamatayan.

Ayon sa pag-aaral ng UPPI, isa ang flu o ‘trangkaso’ sa karaniwang sakit na nakukuha ng mga 60-anyos pataas.

“Habang tayo’y nagkaka-edad, tumatanda din ang ating immune system at ating baga. Kaya importante na mabakunahan ang mga nakatatanda laban sa flu o trangkaso para maiwasan ang mga komplikasyon o mga malulubhang karamdaman gaya ng pneumonia, heart attack, at stroke,” ayon kay Dr. Shelley dela Vega, direktor ng Institute of Aging ng UP Manila sa isang webinar na inilunsad ng Philippine Foundation for Vaccination.

Sinabi ni dela Vega na sa kabila ng panganib na pwedeng maidulot ng pagkakaroon ng flu, marami

pa rin ang hindi alam na may bakuna para maprotektahan sila laban dito.

Lumabas sa isang pag-aaral na tatlo lamang sa 10 nakatatanda ang may kaalaman tungkol sa flu vaccine.

Ayon kay dela Vega, isang rason kung bakit kakaunti lamang sa mga nakatatanda ang nagpapabakuna, hindi lamang sa flu kundi sa kabuuan ay dahil sa tinatawag na ‘ageism’.

“Ageism yung paniniwala na.. ‘Ay, matanda na ako. Hindi ko na kailangan ng bakuna. Ibigay na lang sa mas nakababata ang bakuna.’ Kailangan natin mabago ang ganitong paniniwala dahil ito ay pagtanggal ng halaga sa buhay ng isang nakatatanda. Iba pang rason kung bakit kaunti sa ating seniors ang nagpapabakuna ay dahil sa misconceptions ng side effects ng bakuna, kakulangan ng ating mga doktor na i-rekomenda ito sa kanilang mga pasyente, at pagiging hindi easily accessible ng mga bakuna,” ani Dr. dela Vega.

Nabatid na nagsimula ang Department of Health (DOH) sa kanilang libreng flu vaccine para sa mga indigent senior citizens noong 2011. Pinalago ang sakop nito upang isama ang lahat ng nakatatanda sa bansa sa ilalim ng National Policy on Health and Wellness Program for Senior Citizens o HWPSC.

Kaugnay nito,sinabi ni Senior Citizen Partylist Rep. Rodolfo Ordanes na patuloy pa rin ang programang ito hanggang ngayon pero sa kabila ng libreng flu vaccine para sa lahat ng nakatatanda, 10% lamang sa senior citizens ang nabakunahan.

“Ang mababang numero ng mga nagpapabakuna laban sa flu ay dulot pa rin ng vaccine hesitancy at kakulangan sa kaalaman. Kaya naman patuloy ang aming mga aktibidad para mapabilis ang rollout ng bakuna sa iba’t-ibang baranggay sa buong bansa kasabay ng mga programa para lubusang ipaintindi sa ating seniors na kailangan nila ang bakuna,” dagdag ni Ordanes.

Sanhi ng COVID-19, naglunsad si Ordanes ng door-to-door flu vaccination para sa mga nakatatanda upang hindi na nila kailangang lumabas ng kanilang mga tahanan.

Nabatid kay Ordanes na maaari ring magpabakuna ang senior citizens sa mga health centers sa kani-kanilang lugar at titiyakin na mababakunahan ang lahat ng senior citizen. (Juliet de Loza-Cudia)