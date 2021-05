Floyd saludo kay Manny

ILANG taon na ang nakakalipas matapos ang “Fight of the Century” o kilala din bilang “Battle for Greatness”, isiniwalat ni retired undefeated champion Floyd Mayweather Jr. na si eight-division world champion Manny Pacquiao ang kanyang best fighter na nakalaban sa kanyang career.

Taong 2015 nang tinutukan ng lahat ang bakbakan sa pagitan nina Mayweather at Pacquiao kung saan namayagpag via unanimous decision ang American fighter.

Sa pagbisita ni Mayweather sa Million Dollaz Worth of Game, binanggit nito na “The best fighter I ever fought probably was Manny Pacquiao.”

“It’s because of his movement. He’s a hell of a fighter and I can see why he won so many fights and I can see why he’s going down as a hall of famer. It’s just certain moves that he makes,” paliwanag pa ni Mayweather.

Samantala, kinilala naman ni 44-year-old Mayweather si Emmanuel Augustus bilang kanyang roughest fighter.

Pinabagsak ni Mayweather si Augustus noong 2000 via technical knockout sa ninth round.

Sa darating na Hunyo 6, babanat si Mayweather sa boxing ring kontra kay YouTuber Logan Paul sa Hard Rock Stadium, Miami. (Janiel Abby Toralba)