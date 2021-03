Floyd pupunuin football stadium

DIBDIBAB na sa training si undefeated boxer Floyd Mayweather Jr. nang maispatan itong todo pakondisyon sa isang gym.

Sa Instagram post ng 44-anyos boxing legend ay idinisplay nito ang pagpapakawala niya ng mga suntok sa puching bag bilang paghahanda sa susunod na exhibition match kontra YouTuber Logan Paul.

Magugunitang nakansela ang nakatakdang upakan nila ni Logan nitong Pebrero 20 matapos sumirit ang kaso ng COVID-19.

Pero kahit naudlot ang pagbabalik entablado ay pursigido si `The Money’ na ituloy pa rin ang upakan kung saan inaasahan niyang sasaksihan ito 80,000 audience.

“We’re gonna do Logan Paul, and we pushed it back because we want an audience, we want to bring 80,000 people to watch,” ani Floyd.

“We’re trying to do it at the Raider’s stadium in Vegas for 80,000 people.” (Aivan Episcope)