Floyd parang daga – Tyson

PARTY buong araw, nasa gym naman kinabukasan.

Ganito ilarawan ni boxing legend at dating world heavyweight champion Mike Tyson si retired undefeated titlist Floyd Mayweather Jr.

“You see him in the club for one week but he’s in the gym every day for 25 years. Even when he goes out and party, he’s back in the gym the next day,” sabi ni ‘Iron’ Mike.

Nagbabalak bumalik sa boxing ring ang 43-anyos nang si Floyd kaya madalas na itong nakikitang nagpapapawis sa gym.

“I give Floyd a good chance because Floyd’s a gym rat, that’s all he does,” dagdag ni Tyson.

Suki man aniya sa mga gimikan o club ang American boxer ay hindi naman ito pabaya sa pagpapakondisyon ng katawan. (Aivan Episcope)