Floyd ‘di papatali sa hubaderang GF

IDINIIN ni retired American boxing champion Floyd Mayweather, Jr. na hindi ito engaged sa kanyang stripper girlfriend na si Anna Monroe at ang mga kumakalat na balita ay pawang kasinungalingan lamang.

Unang pumutok ang usap-usapan na engaged ang boksingero nang mamataan si Monroe sa kanyang Instagram post na may suot na diamond ring sa kanyang ring finger.

Ngunit paliwanag ni 43-year-old Mayweather, “I’m not engaged and have never been engaged or married, those are just rumors and lies.”

Samantala, sasabak naman sa boxing ring si Mayweather sa darating na Pebrero kontra kay YouTuber Logan Paul para sa isang exhibition match. (JAToralba)