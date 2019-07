Flordeluna nabuhay: Janice, Herbert reunion project hiling ng mga fan

Biglang nabuhay ang mga fan ng Flordeluna (na pinalabas sa telebisyon noong 1978) dahil sa lumabas na photo nina Janice de Be-len at Herbert Bautista. Ang manager ni Janice na si Popoy Caritativo ang nag-post ng photo na ‘yon na kuha sa birthday party ni Direk Ruel Bayani.

Ang bongga nga dahil sabi nga, fresh na fresh ang itsura nina Flordeluna at Reneboy sa photo na ‘yon, ha!

“Flordeluna and Reneboy Alecante. Janice with Mayor Herbert Bautista,” ang simpleng caption sa photo na ‘yon.

At dahil nga roon, biglang hiniling ng mga fan na buhayin uli ang teleserye na nagpasikat sa dalawa noong mga paslit pa sila, mahigit tatlong dekada na ang nakaraan.

“Grabe ang fefresh lang hehehe,” sabi ni Tom Rodriguez. rheign2829 “

Wow! I miss the Flordeluna days.”

shopsforless_ph “I’m Forever fan ng #flordeluna.”

joyhocson “Bagay!”

akosisari “I love Flordeluna and I had the biggest crush on ReneBoy back then. I even sent him a letter and he, well his handlers maybe, replied to me with a wallet size picture of him.”

marcaidatez “Wow sana may reunion or remake ang flordeluna.”

callmeyumi29 “I remember them. I used to watched it. Idol @super_janice.”

Well, nakaka-miss din ang panahon na ‘yan na simple lang ang buhay, at ang panonood ng telebisyon ang pinagkakaabalahan ng halos lahat ng tao. Na kahit wala kang telebisyon ay dadayo ka sa kapitbahay mo para lang makinood. (Dondon Sermino)