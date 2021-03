Flight attendant umariba sa negosyong sabon

Ngayong pandemya, mas nasubok ang mga Pilipino para maging malikhain at maparaan sa pag-iisip paano natin maipagpapatuloy ang buhay sa kabila ng mga hamon at pangamba para sa pinansyal at kalusugan na aspekto.

Ganito rin umano ang kinaharap ng 37-anyos na flight attendant na si Rochelle Sañano-Cabardo, na mula sa Dubai kung saan na siya nanirahan kasama ng kanyang pamilya, ay umuwi sa Cabuyao City, Laguna nitong Nobyembre dahil sa epekto ng pandemya sa airline and tourism industry.

“Nagpahinga muna ako kasi parang na-culture shock pa ako nung pag-uwi ko. Siyempre nanibago. Sa ngayon, tina-try ko muna mag adapt pa kasi medyo matagal na rin kami doon,” aniya sa panayam ng PNA.

Ang kanyang ina umano na si Carmelita Sañano, na dating nagtatrabaho sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), ang nagbigay ng ideya sa kanya para simulan ang negosyo.

“Dati sa TESDA, tinuturo nila ang paggawa ng sabon para sa livelihood program so isinaggest niya sa’kin yung idea na bakit hindi ito yung gawin mong business since sa ngayon napapanahon din yan, yung mga sabon. Binigay niya sa’kin yung supplier ng ingredients tapos dun na nagstart,” kwento niya.

Sinimulan niya ang negosyo na ‘Suds Station’ sa puhunan na P5,000. Layunin umano nito na maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya habang nababawasan pa ang paggamit ng plastic.

Aniya, “Nasasayangan ako sa plastic so naisip ko bakit di nalang natin i-reuse yung bottle?”

Nagkakahalaga ng P50 kada litro ang kanyang dishwashing liquid at fabric conditioner, habang nasa P60 hanggang P200 ang iba pa nitong produkto at may diskwento pa para sa mga kostumer na magdadala na ng kanilang sariling container.

“Pag meron silang sariling bottle, may bawas ‘yung presyo. Nagawa rin kami ng parang suki card so ‘yung mga repeat buyers, ‘pag naka-10 na sila na liters libre na ‘yung pang 10 nila.”

“Nung unang batch, tag-iisang kit lang yung kinuha ko tapos ayun ang pinakamadami kong na-deliver ko sa isang araw 30 liters sa isang client. Nakaka-amaze din,” kwento pa ni Rochelle na naging matagumpay sa ganitong negosyo.

Sa kabila rin umano ng pagiging mura ng kanyang mga produkto, pinagmamalaki ni Rochelle na mabisa din ito para sa pantanggal ng mikrobyo kasabay ng pagiging non-toxic o walang taglay na masamang kemikal.

Aniya, “Ang sakin kasi, more on quality. Siyempre may mga competitors na mas mura. Babalik yung customer kasi okay yung quality ng product mo.”

Pag-amin naman ni Rochelle sakaling magbalik normal na ang airline industry, pinag-iisipan pa niya kung magbabalik ito sa Dubai o mananatili sa Pilipinas, “Sa ngayon, kasi hindi ko pa masabi kasi parang siyempre nagstart pa lang ako.”

Gayunman, ine-enjoy niya ang mga nasimulan sa kanyang negosyo. (PNA)