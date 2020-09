Flexible na pag-aaral sa mga unibersidad at kolehiyo

Ang desisyon na ipagpaliban ang pagbubukas ng klase sa Oktubre ngayong taon para sa elementarya at high school ay may positibong feedback mula sa mga guro na kailangan pa ng kaunting oras upang maghanda ng mga bagay para sa pinaghalong mga pamamaraan ng pag-aaral at pagtuturo.

Gayunpaman, ang parehong school calendar ay hindi mailalapat sa higher education institutions (HEI) ayon sa Commission on Higher Education (CHED), dahil ang mga kolehiyo at unibersidad ay sumusunod sa iba’t ibang mga iskedyul ng semestre.

Tulad ng naturan, ang ilang mga HEI ay nagsimula na ng school year noong Hunyo at Hulyo, at ang ilan ay magbubukas sa Setyembre at Oktubre sa taong ito. Samantala, para sa State University and Colleges (SUCs), ang ilan ay nagsimula na sa mga klase noong Agosto habang ang karamihan ay magbubukas ngayong Setyembre, at ang ilan sa Oktubre.

Alinsunod ito sa pag-apruba ng Inter-Agency Task Force sa rekomendasyon ng CHED na maglunsad at magbukas ng mga klase batay sa delivery mode na gagamitin. Ayon sa rekomendasyon ng CHED at alinsunod sa minimum health standards, ang HEI na gagamit ng full online education ay maaaring magbukas anumang oras. Samantala, ang mga gagamit ng flexible learning ay maaaring magbukas sa Agosto, habang ang HEI na gagamit ng limited face-to-face sessions ay kailangang maghintay ng pahintulot.

Ayon sa Chairperson ng CHED na si Prospero “Popoy” De Vera na dumalo sa aking press briefing kamakailan, 20 HEI ang nagbukas mula Hunyo hanggang Hulyo, at ang karamihan sa kanila ay gumagamit ng full online learning method na nangangailangan ng paggamit ng mga gadget, malakas na internet connection, at ang mga guro ay may ganap na kakayahang magturo online.

Sinabi din ni Chair De Vera na 731 HEI ang nagbukas noong Agosto, habang ang 186 HEI ay magbubukas ngayong Setyembre at Oktubre. Bukod sa full online, ang ilan sa mga HEI na ito ay gagamit ng blended learning modality na maaaring magamit kahit sa mga lugar na mahina ang koneksyon sa internet. Sa mga lugar na mahina o walang koneksyon sa internet, gagamitin ang offline learning delivery dahil ang karamihan sa mga mag-aaral ay walang mga gadget na magagamit para sa online na pag-aaral at ang mga guro ay wala ring karanasan sa pagtuturo sa online.

Bilang isang magulang na may dalawang anak sa kolehiyo, natutuwa akong malaman na ang ating HEIs at SUCs ay nakatuon at handa na maghatid ng quality education sa ating mga anak sa gitna ng pandemikong ito. Iyon ang dahilan kung bakit masaya ako na malaman ang iba’t ibang mga pagkukusa ng CHED pagdating sa distance at online learning.

Kasama sa mga hakbangin na ito ang PHL CHED Connect, isang website na puno ng mga nilalaman na pang-edukasyon na maaaring magamit ng kapwa mga guro at mag-aaral para sa pag-aaral sa online. Upang higit na mabigyan ng kakayahan ang mga guro, ang CHED at ilang mga HEIs ay nagsasagawa rin ng mga programa sa pagsasanay sa pagtuturo upang itaas ang mga kasanayan ng mga guro lalo na sa online na pagtuturo, bukod sa iba pa.

Gayunpaman, hindi lamang ang mga guro ang dapat magkaroon ng kasanayan upang makasabay sa pangangailangan natin sa panahon ng pandemyang ito. Kailangan ding magkaroon ng pagpapabuti sa mga paaralan pati na rin patungkol sa pagkakakonekta sa internet. Kaugnay nito, nagtatrabaho ang CHED sa pagpapabuti ng connectivity sa HEI at SUCs sa tulong ng Kagawaran ng Teknolohiya ng Impormasyon at Komunikasyon.

Gayundin, sa Bayanihan 2 o ang Bayanihan to Recover As One Act, naglaan ang pamahalaan ng P3-Bilyon para sa pagpapaunlad ng mga smart campus sa buong bansa upang matiyak ang internet connectivity sa mga unibersidad at kolehiyo.

Naglaan din ang Bayanihan 2 ng P300-Milyon bilang suporta para sa mga nagtuturo ng part-time at para sa mga empleyado ng SUCs na nawalan ng trabaho dahil hindi sila nagtuturo.

Habang nagsisikap tayo na magpatuloy sa ating buhay sa gitna ng ating labang ito sa coronavirus, ang pagbabalik ng ating mga anak sa paaralan, kahit na sa pamamagitan ng online o iba pang mga alternatibong paraan ng pag-aaral, ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa pamumuhay natin sa bagong normal.