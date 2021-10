FLAG-Maharlika sabak sa 2022

Nagsumite ng certificate of candidacy (COC) ang FLAG-Maharlika para sa May 2022 elections.

Ang FLAG-Maharlika ay isang advocacy group na naglalayong labanan ang korapsiyon at hangad na makamit ang good go¬vernance.

Ang filing ng COC ay pinangunahan ni Secretary-General Edwin Cordevilla, Filipino League of Advocates for Good Governance–Maharlika (FLAG–Maharlika) sa Comelec sa Harbor Garden Tent ng Sofitel noong Oktubre 7.

Sinabi ni Cordevilla na magiging boses at kinatawan ng mamamayang Filipino ang FLAG-Maharlika at naniniwala na ang taumbayuan ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng pamahalaan at public officials.

Bukod kay Cordevilla, ang iba pang nominado ng party-list ay sina businessman Martin Nicolo de los Angeles, dating child actress at commercial model at Entrepreneur Katrin Gonzales, veteran journalist Ismael Amigo at businessman Edwin Sarenas.

Bago pa man ang pandemya, nagsagawa na rin ng free legal assistance ang FLAG-Maharlika sa mga naapi at walang kakayanang Pinoy, nagkaroon din ng community service, naglunsad ng skills upgrade training para sa solo parents at medical missions.