Fitness project kinasa ng TikToker para sa mga kapwa nanay

Isang ‘fitspiration’ na ngayon sa social media ang isang sexy mommy sa Pasig City na naglunsad ng isang project para matulungang maging malusog ang kanyang mga kapwa ina.

Siya si Anne Aniag, isang fitness coach, full-time mom, at ang nagsimula ng “Fit Mom Project PH,” kung saan binabahagi niya online ang kanyang personal fitness journey para matulak din ang iba pang nanay na magkaroon ng malusog na pangangatawan.

“Fit Mom Project was actually a documentation of my personal journey. Nagtuloy-tuloy ‘yong mga lumalapit sa aking moms who apparently share the same journey, the same challenges as me,” banggit niya sa isang ulat.

Umabot na sa 378,200 ang TikTok followers ni Coach Anne. Masasaksihan din sa kanyang mga video ang kanyang asawa, na isa rin palang fitness trainer, at ang kanilang babaeng anak na si Esang.

Ilan sa mga aktibidad sa proyekto ng nasabing fit mom ay ang ‘Belly Burn’ challenge, ‘Sunday E-Jump,’ ‘Full Body Cardio Workout’ challenge at ‘Single Leg’ challenge.

Payo ni Coach Anne sa mga kapwa niya Pinay mommy: huwag pabayaan ang sarili.

“Don’t ever forget yourself. Kapag gusto mo, gagawa ka talaga ng paraan and time para sa sarili mo.” (Vick Aquino/Riley Cea)