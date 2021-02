FIST LAW: Susi sa pagbangon ng ekonomiya

Bakuna at pagbabakuna ang pinakamaiinit na paksa sa kasalukuyan at lahat tayo ay sumasang-ayon na ang paglulunsad ng ating pambansang programa sa pagbabakuna ay magiging isang simula ng pagbangon ng ating ekonomiya.

Gayunman, para matiyak na magiging matatag ang pagpapalakas ng ekonomiya, naghanda ang gobyerno ng ilang mga economic stimulus packages, kasama na ang nilagdaan kamakailan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na Republic Act No. 11523, o kilala bilang Financial Institutions Strategic Transfer o Fist Act.

Ang FIST Act, na pinagtibay ng Pangulo bilang urgent at isinabatas noong ika-16 ng Pebrero 2021, ay magpapahintulot sa mga institusyong pampinansyal na mag-offload ng bad debts at ng kanilang non-performing assets (NPA). Tutulungan nito ang mga bangko at iba pang mga institusyong pampinansyal na may problema sa naantalang koleksyon ng pautang. Gagawin ito para mabawasan ang kanilang non-performing loan ratio (NPL).

Ang pagpapatupad ng FIST law ay makakatulong na palakasin ang bank lending operations sa pamamagitan ng pagpapalaya sa labis na kinakailangang liquidity na maaari nilang magamit upang maipahiram sa mga produktibong sektor ng ekonomiya.

Ibig sabihin nito, maraming loans ang pwedeng magamit ng 600,000 micro, small and medium enterprises (MSMEs) na lubhang naapektuhan ng pandemya. Ang MSMEs naman ay maaaring magpatuloy sa kanilang operasyon at mapanatili ang mga empleyado, na makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa.

Sa tantiya ng National Economic and Development Authority, P1.19 trilyon na halaga ng pautang ay maaaring mapalaya mula sa pagbebenta ng mga bangko ng mga NPA sa mga asset management companies, na kilalang FIST corporations (FISTCs).

Sa pamamagitan ng FIST law maaaring magkaroon ng tax exemptions at mas mababang bayarin ang mga FIST-related transactions upang mahikayat ang mga FISTC na iacquire ang NPA at bad loans ng mga bangko.

Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ang FIST law ay magiging mabisang hakbang para matiyak ang katatagan ng ating sistemang pampinansyal sa gitna ng pandaigdigang krisis sa kalusugan at ekonomiya.

Sinabi din ni Secretary Dominguez na ang mabilis na pagsasabatas ng FIST law sa loob ng unang taon ng pandemya ay makabuluhan, hindi katulad noong ang Special Purpose Vehicles (SPV) law of 2002 ay isinabatas limang taon pagkatapos ng krisis sa pananalapi noong 1997.

Hindi ako dalubhasa sa pananalapi, ngunit sumasang-ayon ako dito dahil nangangahulugan ito na sa tulong ng FIST law maiiwasan natin ang pagkasira ng kalidad ng assets ng ating banking system. Mapapadali din nito para sa ating mga bangko at mga institusyong pampinansyal na mahusay na idispose ang kanilang non-performing loans at assets, linisin ang mga balance sheet nila, at magpautang sa mga sektor na nangangailangan.

Sa ngalan ng Pangulo, pinasasalamatan ko ang kapwa Houses of Congress sa napapanahong pagpasa ng batas na ito. Sa pagdaragdag ng FIST law sa ating umiiral na hakbang sa pagpapalakas ng ekonomiya, makakasiguro tayo sa isang mas mahusay at matatag na pagbangon ng ekonomiya pagkatapos ng pandemyang COVID-19.

Naninindigan ang gobyerno na ipanumbalik ang lakas ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng fiscal at economic reforms, kasabay ng paglulunsad ng mass vaccination program. Naniniwala ako na sa ating pagtutulungan, magiging ligtas ang mga Pilipino at makakabangon ang Pilipinas.