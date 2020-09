Fish supplier nagkalat ng virus sa Dagupan

IPINAGBAWAL muna ng Dagupan City local government unit (LGU) ang pagpasok ng supplier ng isda at iba pang fish product mula September 28 hanggang October 5 para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19 sa lugar.

Ayon sa Public Information Office (PIO), inutos ni Dagupan City Mayor Marc Brian Lim ang pansamantalang ban sa mga supplier bunsod ng kahilingan ng Dagupan Fish Consignacion and Ice Dealers’ Association.

“The transmission of Covid-19 among vendors and workers in the Magsaysay public market has been attributed to the outsider suppliers, mostly from the provinces of Zambales, Laguna, Bulacan, Pampanga, and Metro Manila,” ani Lim.

Nagbabala ang LGU na ang sinumang lalabag sa kautusan ay haharap sa kaukulang parusa gaya ng pagkumpiska ng lahat ng isda at fish product na inangkat mula sa mga ibang lalawigan.

Ipinag-utos din ng alkalde ang pagsasara ng fish market sa siyudad dalawang linggo kada buwan para gumawa ng disinfection sa lugar.(Allan Bergonia)