First-time! Pussycat Dolls member bumanat ng Tagalog song

Sa unang pagkakataon ay nagpamalas ng husay sa pag-awit ng Tagalog song ang kilalang Pussycat Dolls member na si Nicole Scherzinger para bigyang tribute ang kanyang Filipino heritage.

Binahagi niya ang teaser habang kinakanta ang version niya ng OPM hit na “Pangako”.

“I really hope that this collaboration makes my Filipino fans proud! I’ve always wanted to honor my heritage,” caption niya.

“This was my first time singing in Tagalog and I hope you all enjoy it as much as I loved singing it from all my heart to yours.”

Ilan sa mga kantang pinasikat ng grupo ang “Stickwitu” at “Don’t Cha”.