FIM Asia Supercross harurot sa Speedworld

UMAATIKABONG aksiyon ang inaasahan sa FIM Asia Supercross Championship na gaganapin simula ngayon hanggang Linggo sa Speedworld Circuit sa SM Bicutan Open Grounds sa Doña Soledad Avenue, Bicutan, Parañaque City.

Sa pangunguna ni defending champion Takase Tanaka ng Japan, ang motocross field ay puno ng mga pinakamagaga­ling na rider sa Asya.

Makakatunggali ni Tanaka sa kampeonato sina Guam motocross great Sean Lipanovich, Thanarat Penjan ng Thailand, wildcard riders­ mula sa Russia at ang reigning Rider of the Year ng Pilipinas na si Kenneth San Andres sa motocross spectacle na suportado ng Foilacar, Karcher, Monark Cat, Shell Advance, Shell V-Power, SM Bicutan, ICTSI, Maynilad, Asia Brewery, KYT, Alpinestar, Partas Bus, YSS, Shakey’s at 4 BROS Racing.

Ang taunang motocross series ay inorganisa ng National Motorcycle Sports and Safety Association, ang nag-iisang gover­ning body ng disiplina sa Pilipinas, na apil­yado ng Philippine Olympic Committee, FIM Asia at ng Federation Internationale de Motocyclisme of Suisse. Ito ay pina­ngungunahan ni Stephan Macky Carapiet, na siya ring FIM Asia president.

Magkakaroon din ng FIM Asia Officials License Seminar para sa mga opis­yales ngayon, kasabay ng FIM Asia Supercross Advance Riding Academy.

“The Supercross track in Manila is of international standards and surely, the FIM championship will be the most exciting motorsports’ event to hit Manila this year, with high thrilling­ jumps and aerial maneuvers from the top Asian MX riders,” sabi Carapiet.

“It will be a fierce battle for Asian suprema­cy and bragging rights. Motocross enthusiasts will be in for a treat.”