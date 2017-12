Filipino hindi bobo para kagatin ang Martial Law extension

Hindi bobo ang mga Pinoy para basta na lamang tanggapin at lunukin ang pinagduduldulang pagpapalawig sa implementasyon ng Batas Militar sa Mindanao.

Ito ang komento ni Akbayan Representative Tomasito ‘Tom’ Villarin, kakawing ng pinakahuling survey ng Social Weather Stations (SWS) kung saan lumilitaw na 62 porsiyento ng nga Pinoy ay naniniwalang hindi­ na kailangan pa ng gobyerno na i-extend ang Martial Law sa Mindanao.

“Sixty two percent of Filipinos are not dumb to buy the idea of Martial Law as good for everyone. Even Mindanaoans don’t support Martial Law as it only brings tra­gedy and pain, even just to remember what (ex-President Ferdinand) Marcos did du­ring those dark days.

It is not Martial Law that will solve our problems rather it becomes the problem,” pagbibigay-diin ni Villarin.

Base sa resulta ng survey na isinagawa­ mula Disyembre 8 hanggang 16, 26 porsiyento lang ang sumang-ayon sa Martial Law extension habang 12 porsiyento ang ‘undecided’.

Naitala ang pinakamataas na porsiyento­ ng pagtutol sa Metro­ Manila na may 67 porsiyento, habang 63 porsiyento sa Balance Luzon, 62 porsiyento naman ang naitalang kontra sa Mindanao at 55 porsiyento sa Visayas.

Ayon pa sa survey, hindi na kailangan ng extension ng Batas Mi­litar dahil tapos na ang giyera sa Marawi City.

Umaabot din sa 66 porsiyento ng mga Pinoy ang kumpiyansa na kayang supilin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang Maute Group at Abu Sayyaf­ ­kahit walang Martial Law.

“Filipinos remember that it is Martial Law that dealt a death blow to democracy. Many have become wary that such unne­cessary extension of Martial Law in Minda­nao may lead to a repeat of such tragedy,” pagdidiin ni Villarin.