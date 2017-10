Filipino doctor na utak sa terror plot sa New York isusuko sa Amerika

Nakatakdang i-turn over ng Pilipinas sa gobyerno ng Amerika ang Pilipinong doktor na inakusahang nagplano ng terror attack sa New York, United States of America.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation (NBI) si Dr. Russel Salic dahil sa mga kasong murder at kidnapping.

Ayon kay Abella, sisimulan na ng gobyerno ang extradition procee­dings para kay Dr. Salic, bilang tugon sa kahilingan ng U.S. Government alinsunod sa Extradition Treaty ng dalawang bansa.

Bukod dito, sinabi ni Abella na buo ang suporta at kooperasyon ng Pilipinas sa kampanya kontra terorismo kaya’t ano mang kakaila­nganing impormasyon ay handang ibigay ng gobyerno.

“The Philippines shares information and extends full cooperation with partners on matters pertaining to terrorism, and in the case of Dr. Salic will include initiating extradition proceedings being requested by the US,” ang pahayag ni Abella.

Tiniyak naman ng opisyal na tuloy ang pag-usad ng kaso laban kay Salic habang isinusulong ang proseso ng kanyang extradition sa Amerika.

Sinabi ni Abella na si Salic ang doktor ng Maute terror group na responsable sa pagsalakay sa Marawi City.