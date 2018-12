Filipino at Panitikan, panatilihin sa college curriculum!

Kung mayroong higit na ipinagmamalaki tayong mga Pilipino, ito ang maganda at malikhaing anyo ng sarili nating lengguwahe at panitikan. Bilang ating pambansang wika, napakahalaga na maituro ang Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon sa mga unibersidad at kolehiyo.

Inanunsyo ng Korte Sup­rema na valid ang Commission on Higher Education (CHED) Memorandum No. 20 series of 2013 kung saan nakasaad dito ang pagtatanggal ng Filipino at Panitikan subject sa mandatory core curriculum sa kolehiyo.

Kamakailan lang ay nagdesisyon ang Korte na tanggalin na ang temporary restraining order (TRO) na inihain nito noong Abril 2015 laban sa tinatawag na ‘anti-Filipino’ na probisyon ng Memorandum.

Bilang chairman ng Senate Sub-Committee on Education Reform, naniniwala ako na hindi sapat na ituro lamang ito hanggang senior high school. Lubos kong hinihikayat ang CHED na siyasatin at pag-aralan muna nang maigi ang konsiderasyong ito. Nasa kamay na nila ngayon ang desisyon kung babaguhin nga ba ang polisiya o hindi.

Ngunit, sana ay magbago ang isip ng CHED, sa pamumuno ni Chairman Prospero de Vera, tungkol sa usaping ito. Umaasa tayo na kanilang makikita ang importansya at kabuluhan sa pagsama ng Filipino at Panitikan bilang isa sa mga pangunahing general education (GE) courses sa lahat ng kolehiyo sa ating bansa.

Marami ang nangangamba at hindi sang-ayon dito kabilang ang maraming guro, magulang at mga personalidad ng ating lokal na literatura. Tulad na lamang ni National Artist Bienvenido Lumbera na hindi pabor sa nasabing memorandum na inilabas noong 2013 sa termino ng dating CHED chairperson na si Patricia Licuanan.

Sa pagtatanggal ng dating pamunuan ng CHED noon sa Filipino at Panitikan sa kolehiyo ay para bang sinabi na rin nila na hindi karapat-dapat na mas mataas o mas malalim na pag-aaral ang gawin sa ating sariling wika at literatura.

Sana ay pakinggan ng CHED ang lahat ng panig, lalong-lalo na ang mga eksperto sa ating wika at panitikan. Mainam na magsagawa muna ng mga konsultasyon kasama ang iba’t ibang mga concerned group at stakeholder, lalo na ang Komisyon ng Wikang Filipino.