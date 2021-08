Filipinas balik sa Pilipinas

Nalito at nagulat ang mga kurimaw nating sunog-baga nang mabalitaan nila na may nagsusulong pala na Filipinas ang dapat na baybay sa pangalan ng ating bansa.

Kamakailan lang kasi mga tropapips, naglabas ng resolusyon ang mga bagong liderato ng Komisyon ng Wikang Filipino na nagsasabing dapat ibalik sa Pilipinas na “P” ang baybay sa ating bansa, mula sa Filipinas.

Ang pagbaybay sa pangalan ng bansa na “F” o Filipinas eh “ipinatupad” noong 2013 ng KWF sa ilalim ng pamamahala ng dating pinuno nito na si National Artist for Literature na si Virgilio Almario.

Pero noong 2020, pinalitan na si Almario sa KWF at si Arthur Casanova ang pumalit sa kaniya. Ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Casanova, nais niyang ibalik sa Pilipinas ang “pormal” na baybay sa pangalan ng bansa.

Tanong tuloy ng mga kurimaw natin naguluhan: Ano ba talaga Cuya, este Kuya?

Ang dahilan kasi noon ni Almario para Filipinas ang gamitin sa pangalan ng bansa ay dahil sa ito umano ang orihinal na baybay sa Filipinas bilang Islas Filipinas noong 15th century na isinunod sa pangalan ng Spanish King Felipe II.

Pero sa paglipas nga ng panahon at pagtatapos ng pananakop ng Kastila, binuo ang bagong alpabeto ng bansa na nawala ang ilang letra tulad ng “F” dahil mayroon namang “P” na katunog din kapag binigkas.

Kaya ang Filipinas na baybay noon maging sa panulat ni Jose Rizal, naging Pilipinas sa Tagalog at Philippines sa Ingles. But wait, noong 1987, muling binago at dinagdagan ang letra sa ating alpabeto at ibinalik ang mga letrang nawala tulad na “Ñ,” “Q,” “C,” “Z,” “X,” “J,” “V,” at dyaran!!! ang “F.”

Masisisi ba natin ngayon si Almario kung ang paninindigan niya eh Filipinas ang dapat na baybay ng Pilipinas? Kung kasaysayan ang pagbabasehan, mukhang may tama siya.

Nang irekomenda ni Almario ang paggamit ng Filipinas bilang pangalan ng bansa noong panahon ng administrasyong ni Pangulong Noynoy Aquino, mas nanatili pa rin ang paggamit sa “Pilipinas” sa mga opisyal na transaksyon–maliban na lang siyempre sa KWF noon.

Pero kung ang grupo naman ni Casanova ang tatanungin, parang naka-“move on” na sila sa panahon ang pananakop ng mga Kastila. Ang basehan naman nila ngayon sa paggamit ng Pilipinas kaysa sa Filipinas–ang 1987 Constitution.

Paliwanag niya, Pilipinas ang gamit sa Saligang Batas bilang pagtukoy sa bansa, at Pilipino na “P,” ang baybay sa pagtawag sa mga tao o mamamayan nito. Ang paggamit ng “F” bilang Filipino, paglalarawan naman sa lengguwahe natin. Ayon pa sa liderato ni Casanova, sa ingles, ang Pilipinas ay magiging Philippines, habang ang tawag sa mamamayan, kultura at wika ay “Filipino.”

Kung sulat Filipino naman, ang baybay sa wika o lengguwahe ay Filipino, pero ang mamamayan at kultura ay Pilipino, at ang bansa ay Pilipinas. Pero kung nalilito pa rin kayo tropapips sa baybay, sabihin niyo na lang kaya na kayo ay Indio. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”