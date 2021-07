Filipinas balik Pilipinas

Pormal na ibinabalik ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang wastong pagtawag sa bansa bilang Pilipinas laban sa nakagisnang Filipinas.

Sa isang virtual press conference kahapon, ipinatitigil ng Komisyon ang pagtawag sa bansa ng Filipinas alinsunod na rin sa pinagtibay na Konstitsyon ng bansa noong 1987.

Sa isang pulong noong Hunyo 28, 2021, nagkaisa rin ang mga komisyoner na ibalik ang paggamit ng Pilipino kapag ang tinutukoy ay mamamayan at kultura ng Pilipinas samantalang gagamitin ang Filipino bilang pagtukoy sa wika.

Ayon kay KWF chairman Assoc. Prof. Arthur P. Casanova, PhD ng Department of Filipino, dapat imulat ang kamalayan ng mga mamamayan, partikular ang kabataan, sa wastong baybay ng mga salita alinsunod sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa Agosto na may temang ‘Filipino at Mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino’.

Samantala, magsasagawa ang KWF ng serye ng webinar kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2021 para sa karagdagang kaalaman sa wikang Filipino.

Tampok sa serye ng webinar ang mga dalubhasa sa wika, panitikan at kultura. Gaganapin ang unang serye sa Agosto 2 at ito ay may paksang “Wikang Katutubo: Tanghalan ng Yaman at Kalinangang Ka­tutubo”. (Mia Billones)