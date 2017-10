Fil-Italian na si Ambra Battilana Gutierrez, suportado ng Pinoy stars vs. Harvey Weinstein

Kabilang si Senator Manny Pacquiao sa high-profile personalities na karagdagan sa listahan ng social media followers ni Ambra Battilana Gutier­rez, ang 24-year old Filipina-Italian model na nasa sentro ng mga reklamo ng sexual harassment, assault at rape laban sa influential at powerful Hollywood movie producer na si Harvey Weinstein.

Bumuhos ang suporta kay Gutierrez ng ating mga kababayan at ng Filipino celebrities dahil sa lahat ng mga biktima ng pang-aabuso ni Weinstein, siya lamang ang naglakas-loob na magsumbong sa New York Police at pumayag na i-record ang pag-uusap nila bilang ebidensya ng pandadakma ng suspect sa kanyang dibdib sa insidente na nangyari noong March 2015.

Life is not easy for any of us. But what of that? We must have perseverance and, above all, confidence in ourselves. We must believe we are gifted for something and that this thing must be attained. — Marie Curie Ph by Jonas Bresnan #blessed #life #shareyourblessings #AmbraBGutierrez A post shared by Ambra Battilana Gutierrez ♉️♏️ (@ambrabgutierrez) on Oct 11, 2017 at 4:42am PDT

Sa kasamaang-palad, hindi umusad ang kaso dahil sa desisyon ni New York District Attorney Cyrus Vance. Umaani ngayon si Vance ng mga batikos dahil sa pahayag niya na hindi sapat ang ebidensya ni Gutierrez at ng New York Police Department para idemanda si Weinstein.

Itinanggi ni Vance ang mga paratang na may kinalaman ang mga donasyon na kanyang natanggap mula kay David Boeis kaya ibinasura niya ang reklamo ni Gutierrez laban kay Weinstein. Si Boeis ang legal counsel ng The Weinstein Co., ang kompan­ya na pag-aari ng kontrobersyal na movie producer.

Itinuturing si Gutierrez na bayani ng mga kababaihan dahil sa katapangan na ipinakita niya na hindi ginawa nina Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow at ng ibang mga sikat na Hollywood actress na mga biktima rin ng sexual harassment ni Weinstein pero pinili na manahimik at nagsalita lamang nang lumabas ang expose’ ng New York Times at ng The New Yorker.

Ang recorded conversation nina Gutierrez at Weinstein tungkol sa pandadakma nito sa suso ng Filipino-Italian model ang isa sa mga matibay na ebidensya ng pambabastos ng nabanggit na movie producer.

Sa naturang recording, inamin ni Weinstein ang ginawa niya kay Gutierrez.

Nagpapasalamat si Gutier­rez sa lahat ng mga supporter niya na nagbibigay sa kanya ng words of encouragement at mga pana­langin na malampasan niya ang mga pinagdaraanan na pagsubok.

Hindi biro ang karanasan ni Gutierrez dahil matapos ireklamo si Weinstein noong 2015, naging biktima siya ng mga bad publicity.





Headline noon ng mga dyaryo sa Amerika ang balita na blackmailer si Gutierrez na gustong sumikat at ginagamit si Weinstein para magkaroon ng career sa Hollywood.

“For months I didn’t work. Even restaurants in Soho (in New York) where the fashion world hang out closed their doors to me. I was unwelcome. It is right that women are denouncing him, even after all this time. I’m nauseated by how many there are. What happened to me really put my view of the world to the test.

“I hope that this whole business will bring me justice. Nobody will be able to say ever again that I invent things,” ang pahayag ni Gutier­rez sa panayam sa kanya ng The Telegraph.

Former Miss Italy 2010 finalist si Gutierrez pero ang tunay na pangalan na Amber Battilana ang ginamit niya noon.

Nang lumipad siya sa Amerika para subukan ang kanyang kapalaran, pinalitan ni Amber ng Ambra Battilana Gutierrez ang screen name dahil sa kagustuhan niya na makawala sa malaking­ eskandalo na kinasangkutan nila ni Ita­lian Prime Minister Silvio Berlusconi noong August 2010.

Kabilang si Ambra sa mga aspiring beauty queen na inimbitahan sa ‘bunga-bunga party’ ni Berlusconi na dinaluhan ng mga babae na pinaghubad at pinaghihipuan ng Italian prime minister. Ang bunga-bunga ay isang uri ng African-style ritual.

Itinanggi ni Ambra at ng kanyang kasama na si Chiara Danese na kasali sila sa mga kababaihan na naghubad at nagsayaw sa bunga-bunga party ni Berlusconi.

Ang dalawa ang tumestigo laban sa Italian Prime Minister para linisin ang kanilang mga pangalan dahil sa bintang na mga escort girl sila.

Noong nakaraang taon, April 2016, naririto sa Pilipinas si Ambra dahil contestant siya sa Century Tuna Superbods Nation.

Si Ambra ang nanalo ng Superbod Beach Body and Fitness First Fit Individual awards at siya rin ang tinanghal na first runner up sa female division.

Mga contestant din sa Century Tuna Superbods Nation ang model/actor na si Clint Bondad at si Ali Khatibi, ang asawa ni Cristine Reyes. Si Clint ang 1st runner up at 2nd runner up si Ali sa male division.