Fil-Chi business group nag-donate ng computer pang-online class

Nilunsad ng Manila Police District-Jose Abad Santos Police Station 7 at ng Federation Filipino Chinese Chamber of Commerce Inc (FFCCCII) ang computer on wheels project sa lungsod.

Nabatid na nag-donate si Nelson Guevarra ng FFCCCI ng limang (5) Asus Laptop iCore7 laptop at 3 Desktop computer na may kasamang mga printer bilang suporta sa PS7 Brigada Eskwela project kaugnay ng e-Learning program ng Department of Education ngayong school year.

Maaaring magamit nang libre ng mga estudyante ang kagamitang pinagkaloob ng grupo.

Matutulungan umano nito ang Lapu-lapu Elementary School na pinangakuan ng istasyon na kanilang tutulungan sa pag-print at pamamahagi ng mga module. (Juliet de Loza-Cidia)