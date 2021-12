Fil-Can Erika wagi sa Survivor US

Ang Filipino-Canadian na si Erika Casupanan ang nanalo sa Season 41 ng American reality competition series na Survivor.

Sa report ng Entertainment Weekly, ang 32-year old communications manager na taga-Toronto, Ontario ang first woman to win Survivor after Sarah Lacina in Season 34.

Siya rin ang kauna-unahang Canadian na nanalo sa Survivor after na payagan ng show ang mga players from Canada simula noong Season 39.

Tinalo ni Erika ang nakalaban niya sa Final 3 na sina Deshwan Radden and Xander Hastings earning a 7-1-0 vote from the jury.

“I must be a witch because I just broke a curse,” tweet ni Erika na may hashtag na #Survivor41.

Sa recent interviews ni Erika, dream daw niyang makasali sa Survivor to represent both Canada and the Filipino women.

Nagsimula ang Survivor noong 2000 at host nito for 21 years ay si Jeff Probst. (Ruel Mendoza)