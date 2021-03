Fil-Am wagi sa 9/11 writing contest

Nakapag-uwi ng cash prize ang isang 12-anyos na Filipino-American student matapos manalo sa 2021 Andrew Stern memorial essay contest.

Si Daniella Ramos ang nakasungkit ng first place sa elementary school category ng naturang timpalak na inaalala si Andrew Stern, isang graduate ng East Rockaway, New York sa Amerika na kabilang sa mga nasawi sa pag-atake ng mga terorista noong Setyembre 11, 2001.

Paksa ngayong taon ay hinggil sa pagkakatulad at pagkakaiba ng 9/11 sa pandemyang COVID-19.

Sagot ni Ramos, isang grade 6 student sa East Rockaway Elementary School, parehong nag-provoke ng diskriminasyon ang dalawang pangyayari laban sa ibang lahi: laban sa mga Muslim noong 9/11 at laban sa mga Tsino noon namang pandemya.

“If there’s one good thing that came out of these disastrous events, it would be that the world and people came together for each other,” ayon pa sa essay ni Ella, sa ulat ng Inquirer.

“We got through 9/11, we can get through COVID,” positibong mensahe pa nito.

Noon namang 2017, nanalo si Ramos sa isang writing contest sa pagdiriwang ng Flag Day.