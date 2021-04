Fil-Am unang attorney general sa California

Sa unang pagkakataon, isang Filipino-American ang itinalagang attorney general sa California.

Kinumpirma ng Legislature noong Abril 23 ang pagkakatalaga ni Democratic Assemblyman Rob Bonta bilang California attorney general sa botong 29-6 ng Senado at 62-0 ng Assembly.

Si Governor Gavin Newsom ang nagnomina kay Bonta noong nakaraang buwan bilang kapalit ni Xavier Becerra, na naitalaga namang health and human secretary ni US President Joe Biden, ayon sa Los Angeles Times report.

“I’ll strive to be the people’s attorney – to protect families and right historic wrongs,” sambit ni Bonta sa Facebook post.

Maliban sa pagiging kauna-unahang Filipino-American California attorney general, si Bonta rin ang unang Pinoy na nakapasok sa Legislature noong 2012 bilang kinatawan ng mga siyudad ng Oakland, Alameda at San Leandro.

Ipinanganak siya sa Quezon City at kalaunan ay nanirahan sa California kasama ang kanyang pamilya.

Graduate siya ng high school sa Oxford University at nakatapos ng law degree sa Yale Law School noong 1998. (Issa Santiago)