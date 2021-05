Fil-Am swimmer Chloe binasag 100m PH record

ITINALA ni Filpino-American Chloe Kennedy Anne Doromal Isleta ang bagong national record sa 100m backstroke para kumpletuhin ang isang ginto at isang pilak na kampanya sa isinagawang Olympic Swimming Trials sa Puerto Price International Open sa Puerto Rico.

Itinala ni Isleta, na nagselebra ng kanyang ika-23 kaarawan noong Mayo 14, ang tiyempong 1:03.21 minutto upang talunin sina Miriam Sheehan at Miranda Grana sa Albergue Olimpico German Rieckehoff Salinas pool.

“It is such an honor to represent Philippines internationally. Masarap pakinggan whenever the announcer would say Philippines right after my name. Maraming salamat, Philippines,” sabi nito sa post.

“And Muchas Gracias, Puerto Rico for your hospitality! I hope to see you soon…Blessed in my 100 Backstroke race during finals where my time reset the new Philippine national record,” sabi pa ni Isleta.

Ang lumang record na 1:03.37 ay itinala din ni Isleta sa pagwawagi ng pilak sa huling isinagawa na Southeast Asian (SEA) Games sa Manila noong 2019.

Nagwagi din si Isleta ng pilak sa 50-meter butterfly sa pagtatala nito ng kanyang personal best at tansong medalya din sa 200-meter backstroke at 200-meter individual medley.

“Winning Silver in the 50 Fly with a personal best of 28.07 in Day 1 at Puerto Rico International Swimming Open last night!It was a great feeling to be able to represent my team, YMCA Westside Silver Fins and Philippines in Puerto Rico,” sabi ni Isleta. (Lito Oredo)