Fil-Am singer patok sa ‘Blue’s Clues’

Natupad na ang childhood dream ng Filipino-American Grammy winner na si H.E.R. nang mag-guest siya sa isang special episode ng sikat na pambatang palabas na ‘Blue’s Clues & You’.

Ang pagbisita ni H.E.R., na ang tunay na pangalan ay Gabriella Sarmiento Wilson, sa American children’s show ng Nickelodeon ay kanyang ipinakita sa kanyang social media accounts.

Siya ang bumoses sa isang kulay lila na dinosaur na nagpakilala kina Blue at host Josh Dela Cruz sa iba’t ibang uri ng dinosaur.

“Guyyysssss, I’m on ‘Blue’s Clues’. My childhood dream!” bulalas ni H.E.R. sabay pasalamat sa social media accounts ng Nick Jr. at Nickelodeon.

“Thank you. I had so much fun!” sambit pa niya.

Ang episode ni H.E.R ay inire nitong Enero ngayong taon.

Bago ito, pinakilala rin sa ‘Blue’s Clue’s & You’ ang character na si ‘Lola,’ na lola ni Josh at tumatalakay sa kulturang Pinoy sa nasabing American show.

Sa ngayon, abala si H.E.R. sa nalalapit na acting debut sa pelikulang ‘The Color Purple’ na hango mula sa isang Broadway musical. (Tina Mendoza)