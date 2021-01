Fil-am singer bumida sa Spotify

Pumatok sa US Spotify ang Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo dahil sa kanyang debut single na ‘Drivers License’.

Higit 6 million na ang nag-stream sa hit song ng 17-year old na si Olivia na isa ring Disney actress. Bukod dito, pasok din sa US iTunes Top 100 chart ang Drivers License at Spotify Global Top 100 kahit ilang araw pa lang ang nakalipas simula nang i-release ito nitong January 8. Habang sa YouTube, humamig na ito ng 22 million views.

Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat si Olivia sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang kanta, “uhhhhhh so drivers license is the number one song in the world rn. never in my wildest dreams did I expect this. thank u guys so much for listening. I can’t believe this is real life.”

Bago ito, proud Pinay na si Olivia, at sa isa ngang Disney Channel clip ay pinagmalaki niya ang kanyang Filipino heritage. Aniya, “I’m Olivia Rodrigo, I’m a Filipina, and I’m a lumpia fan.”