Fil-Am pulis pinarangalan sa kabayanihan

Sinabitan ng Medal of Valor ang isang California Highway Patrol Officer sa Sacramento, California dahil sa kanyang kabayanihan.

Tumanggap ng parangal mula kay Governor Gavin Newsom at Attorney General Xavier Becerra kabilang ang pitong iba pa noong Jan. 25 si Filipino American Michael Panlilio, ng California Highway Patrol (CHP) dahil na rin sa kanilang “unparalleled heroism in service to their communities, risking their own safety to save lives.”

Pinamalas ng Fil-Am na pulis ang kanyang kagitingan nang walang pag-aalinlangan itong sumaklolo sa Sacramento Police Department at kasamang lumusob noong June 19, 2019 sa isang bahay upang sagipin ang isang Officer Tara O’Sullivan, ng SPD na binaril at duguan sa likod ng kanilang bahay.

Kahit patuloy sa pagpapaputok ang de-kalibreng suspek at namo-monitor ang bawat kilos ng mga rumespondeng pulis ay buong tapang na ginampanan ni Panlilio na may dugong Pinoy, ang tungkulin sa kabila ng matinding banta sa kanyang buhay.