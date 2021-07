Fil-Am professor pasok sa unang Asian American think tank

Ang Filipino-American Associate Professor ng Performing & Media Arts, Asian American Studies, Southeast Asia Program (SEAP) sa Cornell University na si Christine Bacareza Balance ay kabilang sa mga napili bilang advisory board ng Asian American Pacific Islander (AAPI) Victory Alliance nitong Hulyo.

Si Balance, na isa ring awtor, ay kabilang sa mga eksperto mula sa iba’t ibang panig ng mundo na pina­ngalanan sa nasabing board upang mailapat ang kanilang substantibong kaalaman at pagkahilig sa paghubog ng mga layunin, polisiya at mga isyu na magbibigay-benepisyo sa AAPI communities sa Estados Unidos.

Ang mga napiling miyembro para sa advisory board ng AAPI Victory Alliance ay mga propesyonal sa iba’t ibang larangan, gaya ng immigration, library science, media studies at maging sa climate change.

Kabilang sa mga naisulat ni Balance na nailathala sa Journal of Asian American Studies (JAAS), Women and Performance: a feminist journal, Women’s Studies Quarterly (WSQ), at Theatre Journal ay ang mga akdang tungkol kina dating Philippine First Lady Imelda Marcos, Bruno Mars, spree killer Andrew Cunanan, sa Asian American YouTube artists at sa Glee’s karaoke aesthetics.

Naging board member din si Balance ng KulArts, isang Bay Area-based traditional and contemporary Filipino arts organization, at one-eighth ng New York-based indie rock band The Jack Lords Orchestra.

Nabatid na ang AAPI Victory Alliance ay gumagana upang bigyan ng kapangyarihan ang Asian Americans at Pacific Islanders sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng edukasyon sa mga progresibong isyu, paglikha at pagtataguyod ng mga patakarang makaaapekto sa AAPI communities. (Dolly Cabreza)