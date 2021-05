Fil-Am nurse na COVID survivor kinilala sa US

Ipinangalan ng isang ospital sa Long Beach, Southern California ang isa nilang silid sa Filipino-American na nars na walong buwang nakaratay sa pagamutan habang nakikipaglaban sa COVID-19.

Si Merlin Pambuan, isang 66-anyos na nars sa Intensive Care Unit (ICU) ng St. Mary’s Medical Center, ay pinuri ng kanyang mga kasamahan sa trabaho sa napakahirap nitong pinagdaanan nang bumalik ito sa ospital para sa National Nurses Week sa US.

Sinikap niyang dumalo dahil nais niyang makita ang mga katrabaho na nag-aalaga sa kanya sa panahon ng kanyang coronavirus journey, at nagulat siya nang malamang ipinangalan ng St. Mary sa kanya ang bagong naayos na relaxation and reflection room.

Halos 40 taon nang nagtatrabaho sa nasabing ospital si Pambuan.

“Our chief nursing officer Gloria, once we created this room so our employees could come and relax and get away, came up with the idea. ‘What if we donate the room to Merlin during nursing week?’,” kuwento ni Carolyn Caldwell, SMMC CEO at hospital president.

Si Pambuan ay naospital noong Abril 2020 sa simula ng pandemya. Sa ngayon, patuloy pa rin siyang nagpapagaling sa bahay at kumukuha ng tulong sa isang portable oxygen concentrator.

Para sa beteranong nars, mahalaga aniyang alagaan ng mga frontliner ang kanilang kalusugan habang patuloy na isinasapalaran ang kanilang buhay sa paglaban sa virus. (Mina Navarro)