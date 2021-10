Fil-Am namayagpag na political leader sa New York

Kilala ang isang Filipino-American sa New York City mula sa pagbuo ng unang Filipino American Democratic Club hanggang sa pagiging frontline sa mga presidential campaign.

Siya si Aries Dela Cruz, na isa na ngayong most important young political leaders sa NY.

Isa lang umano sa misyon ni Aries ang maglagay ng Filipino American sa political map ng New York.

Nailathala ang kanyang mga nagawa sa City & State magazine’s 40 under 40 na isang weekly magazine.

“It’s so significant for me to win this honor because there’s so few Filipino Americans in government in New York and in the United States in general,” ayon kay Dela Cruz.

Nire-represent ni Dela Cruz ang mga politikong Fil-Ams kung saan may kakayahan siyang magsalita at ibigay ang nararapat para sa kanilang Fil-Am community.

Si Dela Cruz ay proud member ng LGBTQ+ community at kabilang sa Equality New York na isinusulong nila katuwang si New York Governor Kathy Hochul na tumutulong sa kanilang programa para sa pagbabago.

Layunin ni Dela Cruz na pakinggan ng mga politiko ang bawat grupo dahil nagkakaisa sila sa iisang layunin, ang magkaroon ng maayos na komunidad at magkaroon din ng politikong handang gumabay sa mga Fil-Am sa NY. (Vick Aquino)