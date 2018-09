Fil-Am ibinulsa ang korona sa US dance show

ITINANGHAL na kampeon ng 15th season ng US television show ‘So You Think You Can Dance’, ang Fi­lipino-American na si Hannahlei Cabanilla.

Pinataob ni Cabanilla ang tatlo pang finalists ng show na sina ballroom dancer Jensen Arnold, contemporary dancer Genessy Castillo at hip hop dancer Slavik Pustovoytov.

Sina Cabanilla at Arnold ang na­tirang dancer sa isinagawang botohan matapos ang kanilang showdown.

Subalit sa kanilang pagtutuos noong SETYEMBRE 10 (US time), ang Fil-Am dancer ang siyang tinanghal na kampeon.

Isa sa judge ng show, si Fil-Am Hollywood actress Vanessa Hudgens, ay todo papuri kay Cabanilla dahil sa contemporary dance nito sa awitin ni George Michael na ‘They Won’t Go When I Go’ at tinawag pa ang Fil-Am bilang “fellow Filipino girl”.

Inuwi ni Cabanilla ang cash prize na $250,000 o tinatayang P13.4 milyon.

Ipapasok din siya sa magazine cover at sa adaptation ng Fox sa Tony Award-winning musical ‘Rent’ na ibo-broadcast nang live sa Enero 27, 2019.