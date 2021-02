Fil-Am dance couple patok sa Disney

Nakatakdang itampok ng Walt Disney Animation ang animated short film na ‘Us Again’ kung saan tampok ang choreography ng mag-asawang Filipino-American na sina Keone at Mari Madrid.

Ang Us Again ay sinulat at dinerek ni Zach Parrish, na head din sa animation ng ‘Big Hero 6’.

Sa kanyang pahayag bumilib si Parrish sa pakikipag-collaborate kina Keone at Mari. Aniya, ““Working with Keone and Mari was the key to making this film work.”

Hindi lang ito ang unang project na ginawa ng dalawa. Nabatid na dati nang nakapagtrabaho ang mag-asawang Madrid sa iba pang mga international music act tulad nina Justin Bieber, Billie Eillish at maging ang K-pop group na BTS.

Tumanggap na rin sila ng mga nominasyon para sa best choreography sa MTV Video Music Awards at UK Video Music Awards.

Sa post ni Keone sa Instagrap, binahagi niya ang saya sa nasabing proyekto, “There are so many levels to which my heart explodes with joy when thinking about this coming to life, particularly that we can watch our daughter watch this – and that watching the shorts before Disney films have always been something I’ve deeply cherished – but this film and the village of people who helped bring it to life, are so special.”