Fiba gagaya sa PBA – Barrios

Isusunod ng FIBA ang Pampanga bubble ng Asia Cup Qualifiers sa matagumpay na ehemplong ginawa ng PBA sa loob ng higit dalawang buwan sa parehong lugar sa Pampanga.

Sa Feb. 18-22 ang final window ng Qualifiers sa Clark, tutuloy sa Quest Hotel sa loob ng Clark Freeport Economic Zone at maglalaro sa kalapit na Angeles University Foundation gym.

“When FIBA tasked us if we could host under the PBA bubble, we were looking at the arrangement of the PBA bubble as is,” ani Samahang Basketbol ng Pilipinas executive director Sonny Barrios Linggo. “We will host in the exact condition as the PBA bubble.”

Dalawang grupo pa ang maglalaro sa window – Group A ng Pilipinas, Korea, Thailand at Indonesia, at Group C ng New Zealand, Australia, Guam at Hong Kong.

Ipapahiram din ng PBA ang mga gamit nila, maliban sa ilang FIBA-oriented equipments.

Sakaling may mag-positive sa COVID-19 na magre-resulta sa forfeiture ng laro ng isang team, FIBA na umano ang magde-desisyon kung paano ito ipapatupad. (Vladi Eduarte)