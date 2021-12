FEU kakalas sa PhilHealth

Pinaplano na ng Far Eastern University-Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Center na kumalas na sa Philippine Health Insurance Corporation dahil umabot na sa P200 milyon ang utang nito sa ospital nu’ng ka­tapusan ng Nobyembre.

Sa pahayag FEU-NRMF, sinabi nitong nakasaad sa batas na binabayaran dapat ng PhilHealth ang mga claim ng mga ospital at mga provider nito sa loob ng 60 araw ngunit hindi ito sinusunod dahil umabot na sa P200 milyon ang singilin ng ospital sa PhilHealth.

Dagdag pa ng FEU-NRMF, nang umabot sa P114 milyon ang utang dito ng PhilHealth nu’ng Enero, walong milyong piso ang dumadagdag na claims kaya’t umabot na ito sa P200 milyon.

Sabi ni FEU-NRMF chief operating officer Juan Enrique Reyes, kailangan na ng ospital umaksiyon bago ito mapilitang magsara dahil sa kawalan ng pera.

Aniya, gagamutin pa rin ng ospital ang mga miyembro ng PhilHealth ngunit hindi na nito isasama ang benefits na manggagaling sa PhilHealth pagdating sa kwentahan ng bill ngunit bibigyan sila ng ospital ng kaukulang dokumentasyon para sila na ang maglalakad ng claims sa PhilHealth.

“We must take action before we are forced to close due to financial difficulties. We will continue to serve Philhealth members but we can no longer deduct their Philhealth benefits from their hospital bills,” sabi ni Reyes.

Ayon sa FEU-NRMF, nakatakda itong makipag-usap sa PhilhHealth sa susunod na linggo. (Eileen Mencias)