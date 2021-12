Fetus ng dinosaur naispatan sa China

Isang napreserbang dinosaur embryo ang nadiskubre sa Timog-Silangang China.

Ang nasabing dinosaur embryo ay 66 milyong taon na ang edad at batay sa posisyon ng fetus ay handa nang mapisa mula sa itlog na katulad ng isang sisiw, ayon sa ABC News report.

Natagpuan ito sa Ganzhou, China, at baby ng isang toothless theropod dinosaur o oviraptorosaur – isang dinosaur na mukhang ostrich.

Pinangalanan ito ng mga researcher bilang si “Baby Yingliang”, na kabilang sa maraming itlog na nakalimutan na nang ilang dekada sa taguan. Buo pa ang kanyang skeleton.

“This posture has never been recognized in previously-known dinosaur embryos. But it is similar to a late-stage modern bird embryo, which potentially suggests a similar pre-hatching behaviour in this dinosaur embryo and modern birds,” ayon kay Fion Waisum Ma, isang researcher at doctoral candidate ng paleobiology sa University of Birmingham sa United Kingdom.

Naniniwala ang mga mananaliksik na nalibing ang fetus sa biglaang pagguho ng putik.

Ayon pa kay Ma, malaking tulong sa ginagawa nilang pananaliksik tungkol sa paglaki ng dinosaur at pagdami nila ang pagkakadiskubre kay Baby Yingliang.

Sambit naman ni Darla Zelenitsky, co-researcher ni Ma sa pag-aaral at isang guro sa University of Calgary sa Canada, dati ay hindi nila alam kung paano nakaposisyon ang mga dinosaur sa kanilang itlog dahil masyadong magkakahiwalay ang mga natagpuan dating fossil embryo.

“Now, we can see quite nicely that oviraptorid dinosaurs had bird-like postures while incubating inside their eggs,” dagdag ni Zelenitsky.

Si Baby Yingliang ay may 27 sentimetro ang haba — mula ulo hanggang buntot — at nasa loob ng itlog na may 17 sentimetro ang haba.

Matatagpuan ang nasabing dinosaur embryo sa Yingliang Stone Natural History Museum. (Issa Santiago/Riley Cea)