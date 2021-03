FESS o functional endoscopic sinus surgery

May mga ilan sa atin na nagkakaproblema sa ilong. May bahing ng bahing dahil sa allergic rhinitis, may singhot ng singhot dahil sa viral o bacterial na problema, may ilan naman na nagkakaroon ng problema sa pang amoy. Itong lahat ay maliban na lang kung positibo sa Covid-19.

May mga sintomas na nagsasabing may problema ang ating mga sinuses. Ito ay ang mga lugar sa ating mukha at bungo na hangin ang nilalaman. Sa oras na malagyan ito ng likido gaya ng sipon, maaaring magbigay ng mga kumplikasyon.

Sinusitis ang tawag dito. Maaaring makaramdam ng pamamaga ng noo o paligid ng mata, tinding sakit ng ulo, o paminsan nalilito.

Kung hindi nawawala, at lahat ng konserbatibong pamamaraan ay naubos na, maaaring may ibang anomalya kaya hindi gumagaling ang mga ito, tulad ng polyps, mucocoeles, ibang mga tumor, pamamaga ng mata o di kaya pagtagas ng CSF o cerebrospinal fluid na nanggagaling sa utak.

Kabilang sa mga eksaminasyon na maaaring ipagawa ay ang xray, ct scan, MRI o ang endoscopy. Ang huli ay tinatawag na functional endoscopic sinus surgery. Ang gumagawa nito ay ang mg ENT o mga otorhinolaryngology-head and neck surgeons.

Ipinapasok ang scope sa ilong, nakakabit sa isang camera at may kableng nakakonekta sa isang monitor, nang makita ng mabuti ang mga dinadaanan nito kung may anomalya. Ang mainam ay hindi tulad ng mga imaging techniques, ang FESS ay hindi lang diagnostic, kundi therapeutic na din, dahil kung may makita, agad agad na mareremedyohan at kung sakali naman na may makitang bukol, makukuha ito at maipapadala sa laboratory para magawa ang histopathologic biopsy.

Isa ring layunin ay maprotektahan na umabot sa utak ang problema na nasa ilong at sinuses at maging encephalitis.

Kadalasan naman umaayos ang pakiramdam sa isa hanggang tatlong linggo. Ito ay klinasipika din na isang ligtas na pamamaraan para malunas ang mga nasal polyps.

Sa bahay, maaaring gawin ang sumusunod upang hindi lumala ang inyong kundisyon. Uminom ng madaming tubig, ng sa ganon ay hindi maging dehydrated. Isa din dahilan kung bakit makapit ang sipon at hind mailabas o singa ay dahil kulang din ito sa tubig. Maglagay din ng warm compress sa lugar na naaapektuhan.

Magagawa ito sa pamamagitan ng paglagay ng tuwalya na basa ng mainit init na tubig sa mga apektadong lugar. Pwede rin sumukob. Langhapin ang steam na nanggagaling sa pagpapakulo ng tubig para gumanda ang daloy ng hangin.

Huwag tiisin ang nararamdaman at hindi lang baka tumagal ito kundi maaaring magkaroon pa ng malubhang kumplikasyon.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.