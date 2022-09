Fernando Zobel de Ayala nagbitiw sa board

Tuluyan nang nagbitiw si Fernando Zobel de Ayala sa board ng Ayala Corp., Ayala Land Inc., ACEN Corp., Bank of Philippine Islands, Globe Telecom Inc., Manila Water Company Inc. at Integrated Micro-Electronics Inc.

Nauna siyang naghain ng medical leave of absence sa mga kompanya ng mga Ayala nitong mga nakaraang linggo ngunit tinuloy na niya ang pagbitiw para matutukan ang kanyang pagpapagaling.

Hindi binanggit ng mga kompanya ang detalye ng kanyang karamdaman.

Sa disclosure sa Philippine Stock Exchange kahapon, sinabi ng mga kompanya ng Ayala na pagbobotohan pa ng kani-kanilang board of directors kung sino ang hahalili sa bibitiwang puwesto ni Fernando. (Eileen Mencias)