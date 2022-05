Fernandez: Top 3 abot-kamay

OPTIMISTIKO si national team chef de mission Ramon Fernandez na matutupad ng bansa ang layunin nitong magtapos sa ikatlong overall kung magpapatuloy ang mahusay na kampanya ng Pilipinas sa kalagitnaan ng 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

“Nasa kalagitnaan na tayo ng Games, and we are in the top three of the medal standings, thank God. Nasa loob kami ng aming target na makatapos ng hindi bababa sa pangatlo sa pangkalahatan. We just have to maintain our performance until the end,” sabi ni Fernandez.

Sa kabila ng limitadong pondo at pagsasanay sa gitna ng pandemya sa bansa, nagpakita ang mga Pilipinong atleta ng magiting na paninindigan na naghatid ng pinakamaraming paghakot sa isang araw sa 10 gintong medalya.

Nasa ikatlong puwesto ang Pilipinas na may 31 ginto, 35 pilak at 44 tanso, alas-6 Martes ng gabi, habang isinusulat ang balitang ito.

Ang Dancesports at gymnastics ang nagtala sa higit sa kalahati ng ginto Lunes na may apat at tatlong napanalunan kasama ang pares nina Jean Mischa Aranar at Ana Nualla sa pagwawagi sa tatlong ginto sa tango, Viennese waltz, at lahat ng huling pamantayan ng sayaw sa Long Bien himnasyo.

Sa kabilang banda, ang world champion na si Carlos Edriel Yulo, ay lumitaw bilang nangungunang indibidwal na atleta sa pagdagdag ng men’s vault at high bar mints sa kanyang maumbok na koleksyon at isang silver sa parallel bars sa Quan Ngua Sports Palace.

Kabilang sa mga nakibahagi sa spotlight sina swimmer Chloe Isleta at bowler Merwin Tan, na gumawa ng mga unang ginto para sa kani-kanilang mga disiplina sa 200-meter women’s backstroke at men’s singles events, ayon sa pagkakasunod. (Lito Oredo)