Fernandez tiwala sa Team Pilipinas

PINURI ni Philippine Sports Commission (PSC) Commissioner Ramon Fernandez ang men’s football at handball teams sa maigting na resulta sa kanilang unang laban na agad na nagpaangat sa kumpiyansa ng mga atletang Pilipino sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

“Buena mano. We’re off to a good start. It’s a good sign for the entire Philippine delegation,” sabi ni Fernandez, na nagsisilbi na Team Philippines chef de mission.

Ang Filipino booters ay walang takot sa pag-atake sa Timor Leste para sa 4-0 panalo sa simula ng men’s football sa Viet Tri Stadium sa Phu Tho, habang ang men’s handball squad ay sinimulan din ang kampanya nang buong lakas, sa inilabas na 18-16, 18- 16 upset sa Thailand sa Tuan Chau Island sa lalawigan ng Quang Nihn.

Haharapin ngayong Linggo ng men’s national football team ang host Vietnam sa isang importanteng pagkikita na maaaring matukoy ang kanilang posibilidad sa pag-usad sa semifinals.

“We’re going up against the host country. Let’s hope and pray that we will be able to sustain what we have started,” sabi ni Fernandez.

Ang PSC ay naglaan ng P232 milyon para pondohan ang partisipasyon ng 908-kataong delegasyon ng Pilipinas, kabilang ang 641 atleta na naghahanda upang maiuwi ang malaking bahagi ng mga gintong medalya na nakataya sa 38 sa 40 sports sa SEA Games program.

Tanging walang lahok ang bansa sa petanque at Chinese/elephant chess o xianggi. (Lito Oredo)