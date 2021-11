Fernandez sa world karate congress

INIMBITAHAN ng World Karate Federation si Philippine Sports Commission Commissioner Ramon ‘El Presidente’ Fernandez upang pamunuan ang delegasyon ng bansa kasabay sa pormal na rekognisyon dito bilang isa sa mga lehitimong miyembro ng pederasyon.

Umalis kahapon ang PBA Hall of Famer patungong Dubai, United Arab Emirates para dumalo sa WKF Congress kung saan igagawad ang sertipiko ng pagkilala sa national sports association at kakamustahin din ng opisyal ang apat na atleta at tatlong coaches ng ‘Pinas.

Mismong ang pangulo ng world governing karate body na si Antonio Espinos ng Spain ang nagpadala ng imbitasyon kay Fernandez para tanggapin ang official recognition ng WKF sa Karate Pilipinas Sports Federation, Inc. at makapanood din ng World Karate Championship.

“Gusto ko rin nating makausap ang pangulo ng WKF para maipakiusap sa kanya kung ano ang maitutulong natin para hindi maalis o panatillin ng International Olympic Committee (IOC) ang sport sa Olympics,” wika ng komisyoner ng government sports agency.

Kasama ang karate, baseball at softball na pinaplano nang alisin sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris, France.

Nakatakda naman sumabak sa torneo sina Jamie Christine Lim at Junna Tsukii sa combat event, at sina Sarah Pangilinan at Joco Vasquez. Nasa delegasyon din si KPSFP president Richard Lim at coaches Okay Arpa at Chino Veguillas. (Angelito Oredo)