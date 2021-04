Fernandez bisita sa PSA Fourm

KINANSELA ang bubble training ng national athletes na naghahanda para sa Southeast Asian Games sa Vietnam bago matapos ang taon dahil sa pagsirit na naman ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Dapat ay April 15 na sisimulan ang training, pero nasa moderate enhanced community quarantine pa ang Metro Manila at mga karatig-lalawigang Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal.

Solong bisita si Philippine Sports Commission commissioner at chef de mission Ramon Fernandez sa online edition ng Philippine Sportswriters Association Forum ngayon para himayin ang susunod na hakbang ng Team Philippines.

