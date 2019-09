Fernandez: Balinas Cup aarangkada sa Oktubre

NAKATAKDANG sumulong ang last leg (Metro Manila leg) ng 2019 Grandmaster Rosendo Carreon Balinas Jr. Chess Cup National Executive Chess Grand Prix sa Oktubre 12 na gaganapin sa Activity Hall, Second Floor ng Alphaland Makati Place sa Malugay Street, Makati City.

Ayon kay tournament director Dandel Fernandez, ang one-day rapid chess ay ipapatupad ang six o seven round Swiss System format depende sa number ng participants.

Punuong abala ang D’TravEL Queen Travel and Tours sa pakikipagtulungan ng Maynilad Chess Team na suportado ng Novelty Chess Club at ng Alphaland Mall ay hinati sa (2) division, Open Class A 2000 and Up January 2019 Ncfp rating at Challenger Class B 1999 and Below January 2019 NCFP Rating.

Ipapatupad ang time control 20 minutes + 5 seconds delay Bronstein.

Ang magkakampeon ay tatangap ng cash prizes sa open category ng P7,000 habang ang next four placers ay magsusubi ng tig P4,000, P3,000,P2,000 at P1,000. (Elech Dawa)