Fernandez asinta 100 gold sa SEAG

POSITIBO si 31st Southeast Asian Games chef-de-mission at Philippine Sports Commission (PSC) commissioner Ramon Fernandez na maghahatid pa rin ng gintong medalya ang mga top podium finishers ng 2019 edisyon, habang umaasang mapapabuti ng ibang medalists ang kanilang puwesto upang makatulong na masungkit ng bansa ang Top 3 spot sa Hanoi, Vietnam tatlong linggo bago magbukas ang pormal na kompetisyon.

Inihayag ng 68-anyos na dating four-time PBA MVP sa panayam ng Abante Sports sa telepono na patuloy pa ring sasandalan ng pambansang koponan ang mga nagsipagwagi ng gintong medalya sa 30th biennial meet at umaasang maaabot ng bansa ang 100 gintong medalya sa Hanoi meet, kung saan 149 golds ang naibulsa sa nagdaang multi-sports regional competition na nakatakdang magbukas sa Mayo 12-23.

“I’m trying to be positive on the performance of our athletes. I’m pretty sure that our podium finishers in 2019 will still perform on a regular basis, our gold medalists will retain their post, while our silver and bronze medal winners will improve on a higher note,” pahayag ni Fernandez kahapon. “Yung ibang countries din naman naapektuhan din ang preparation due to COVID-19 pandemic in their areas, so I’m hoping that we can get our target.”

Ani Fernandez, mahihirapan na makipagsabayan sa host country lalo na’t tinanggal nito ang mga medal-rich sports event gaya ng Arnis (14 golds), Obstacle Course (6 golds) at Skateboarding (6 golds), habang binawasan rin ang mga event na malakas ang Pilipinas.

“Based on gold medal haul or podium finishes, sa tingin ko makaka-retain naman from silver or bronze, I’m sure may mag-iimprove na rin sa mga iyon, so it’s hard to say, but we can just base our assumptions from those medalists that we have in the last SEA Games,” wika ni Fernandez na nakatakdang dumalo sa Delegation Registration Meetings (DRM) simula Mayo 1-6. “I still believe that our athletes will live up to the expectation. So, we’re hoping and praying na mag-level up pa rin most specially ‘yung podium finishers natin in the last SEA Games. They know how to prepare and what to expect. Inaasahan natin na they will perform well din naman.”

Mayroong nakalinyang 256 events sa 40 sports ang Vietnam Games ngayong taon, kung saan 39 dito ang lalahukan ng Pilipinas. (Gerard Arce)